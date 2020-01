Exclusief voor abonnees "We dachten dat het hier makkelijk ging gaan" Cobbaut 27 januari 2020

"We speelden een draak van een wedstrijd", besefte Elias Cobbaut. "Die drie punten zijn echt het enige wat we moeten meenemen naar volgende week." De motivatie en grinta waarmee Anderlecht thuis tegen Club aan de eerste helft begon, was op bezoek bij Cercle Brugge nergens te bespeuren. "We hebben vorige week getoond wat we in onze mars hebben, zeker in de eerste helft. Als je dan ziet hoe we vandaag aan de aftrap komen, is het begrijpelijk dat de supporters 'shame on you' roepen. We zaten misschien nog in de zetel na die prestatie van vorige week, misschien zat er ook wat onderschatting bij. We dachten dat het hier makkelijk ging gaan." (SDG)