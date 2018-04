"We dachten aan kinderen" 'Geheime' vriendin Avicii 28 april 2018

00u00 0

Ze hielden hun relatie ver weg van de schijnwerpers, maar dachten wel aan kinderen. Dat schrijft de geheime vriendin van Avicii, het Tsjechische model Tereza Kacerova (25), in een emotionele brief aan de Zweedse dj op sociale media. "Lieve Tim", zo noemt ze hem bij z'n echte naam. "Ik heb de laatste dagen gewacht om te ontwaken, gewacht op iemand die me zou zeggen dat dit een zieke grap is, een vreselijke fout." Kacerova schrijft ook dat ze nog veel plannen hadden, en het koppel dacht ook aan kinderen. "Ik heb je nooit meer kunnen overtuigen dat de naam van onze dochter Serafina moest worden." Bovendien was Avicii al een fantastische papa voor haar zoontje, Lucas. Waarom niemand wist dat de twee samen waren? "Ik was er altijd op gebrand om onze relatie buiten de spotlights te houden, omdat ik wilde dat het alleen van ons was", zegt ze. "Maar ik heb altijd gedacht dat wanneer ik het met de rest van de wereld zou delen, ik tegen die tijd wel zwanger zou zijn van ons kind. Hoe dat plan nu in het water is gevallen..." (TDS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN