Exclusief voor abonnees "We blijven op onze honger" BASKETBAL 07 mei 2020

"We zullen geduld moeten hebben, zoveel is duidelijk." Arthur Goethals, voorzitter van de basketballiga, reageerde behoudend na de uitspraak van de Veiligheidsraad. "We kijken hoopvol uit naar nieuwe data, want die zijn noodzakelijk om een echte planning op te zetten." Bij Basket Vlaanderen klonk secretaris-generaal Koen Umans ontgoocheld. "We blijven op onze honger zitten. Wij hadden graag geweten wanneer we weer kunnen spelen en trainen. Er is nood aan duidelijkheid." En het uitblijven van die duidelijkheid maakt de opmaak van de speelkalenders haast onmogelijk. "Jaarlijks organiseren we zo'n 35.000 matchen. Dat vraagt enorm veel organisatie en planning van de federatie en ook van de clubs." (RBE)