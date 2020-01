Exclusief voor abonnees "We blijven altijd positief" NORDIN BEHAEGHEL - EXCELSIOR ZEDELGEM 18 januari 2020

Excelsior Zedelgem wacht al vijf weken op een zege, maar pakte vorig weekend wel een verdiend punt op het veld van Eendracht Wervik. Zondag krijgt het team van coach Marc Calleeuw SC Wielsbeke op bezoek. Excelsior won de heenmatch met 0-2. "Uiteraard willen we heel graag die drie punten in eigen huis houden", vertelt Nordin Behaeghel. "Het feit dat we de eerste confrontatie wonnen, toont aan dat we hen aankunnen, maar ik verwacht straks toch een compleet andere wedstrijd. Zie maar wat ze vorige week ,klaar speeld tegen VK Dadizele door hen met zware 5-0-cijfers wandelen te sturen. Dit is toch een teken aan de wand, waardoor we hen absoluut niet zullen onderschatten. We wonnen al enkele weken niet, maar dit kun je toch niet vergelijken met onze terugval van vorig seizoen. Het verschil is immers dat ons niveau nu vrij behoorlijk is. Alles staat dicht op elkaar in het klassement, maar we willen graag die onderste plaatsen zien te vermijden. Ik ben echter overtuigd dat die overwinning niet lang meer op zich zal laten wachten. We blijven hoe dan ook altijd positief." (SDDH)

