"Water is zoveel gevaarlijker dan mensen denken"

Eén jaar geleden verloren Michael Wanzeele en Ansie Van Aerschot hun zoontje Vic, op hun laatste vakantiedag in Portugal. De jongen van 6 raakte met zijn arm vast in het zwembad, omdat het deksel van de filter ontbrak, en verdronk. Bij de start van de zomer - en na een week waarin twee kinderen verdronken, in Hofstade en Harelbeke - doet het koppel z'n verhaal. "Niemand heeft het ongeluk gewild, maar onze jongen is gestorven omdat het zwembad niet goed onderhouden werd. Water is zoveel gevaarlijker dan mensen beseffen." In juli verwachten Ansie en Michael hun derde kindje. "Met Vic en zijn broer Jack was ons gezin compleet. Nooit zal het verdriet om Vic kunnen worden uitgewist, maar we moeten verder, en we zagen onszelf altijd als ouders van twéé kinderen." (NV)

