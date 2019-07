Exclusief voor abonnees "Wat rilatine voor het uitgaan: dat pept op" TWEE ARTSEN GETUIGEN 12 juli 2019

Bart (*), een 29-jarige huisarts uit Oost-Vlaanderen, kreeg als kind rilatine voorgeschreven. "Toen ik huisarts in opleiding werd, ben ik zelf de herhaalvoorschriften beginnen te maken." Hij deed het om zijn concentratie aan te scherpen bij examens, maar gebruikt het middel ook nu nog. "Als ik uitga, neem ik weleens rilatine mee. Het heeft hetzelfde effect als amfetamine of speed: het pept op. Ik besef dat dit niet oké is. Dat ik mij op een slippery slope bevind." Maar hij kent zichzelf goed, benadrukt hij. "En ik heb een duidelijke grens voor mezelf gesteld: ik ga nooit kalmeerpillen of hevige pijnstillers aan mezelf voorschrijven. Dat vind ik echt te gevaarlijk."

