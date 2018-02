"Wat 'Patser' in Nederland doet, is even straf als 'Koko Flanel'" 26 februari 2018

100.000 bezoekers voor 'Patser' in de Nederlandse bioscopen. "Historisch", vindt Jan Verheyen. "De laatste Vlaamse film die in Nederland volk lokte, écht veel volk, was de Urbanus-film 'Koko Flanel'. In 1990, da's dus 28 jaar geleden. Sindsdien: de woestijn. Totale onverschilligheid." Het citaat komt uit een open brief die Jan Verheyen schreef aan zijn held van de week, op vraag van 'De Ochtend' op Radio 1. "'Patser' doet het ook bij ons prima - richting 300.000 bezoekers - en is dus een opsteker voor de Vlaamse film", vervolgde Verheyen nog. "Bovendien is 'Patser' de spectaculaire doorbraak van een nieuwe generatie Vlaams filmtalent. En zeker nu het veranderend kijkgedrag grote druk zet op de traditionele media, heeft mijn vak meer dan ooit rolmodellen en helden nodig." (EDA)

