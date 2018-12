"Wat ontgoocheld" LAMPAERT ■ 2DE 06 december 2018

"Natuurlijk ben ik wat ontgoocheld. Maar Victor Campenaerts is voor mij wel de verdiende winnaar", luidt het bij Yves Lampaert. "Al had van mij elke genomineerde de Kristallen Fiets mee naar huis mogen nemen. Het is dus persoonlijk helemaal geen verrassing dat Campenaerts hier wint. Fenomenaal wat hij dit jaar getoond heeft in het tijdrijden. Voor de tweede keer Europees kampioen, dan nog eens derde op het WK. Ik ben blij dat ik Victor in de kampioenschappen het vuur aan de schenen kan leggen. Hopelijk kunnen we in de toekomst de tijdritten kleuren. Dat zou mooi zijn" (XC)