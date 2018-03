"Wat minder fel gecoacht na opdoffer" Van Wijk 03 maart 2018

Het is van moeten voor KV Mechelen op Sclessin. De teleurstelling van vorig weekend - het gelijkspel tegen Charleroi en de zege van Eupen - is intussen doorgespoeld. "Het was erg moeilijk op mentaal vlak", geeft coach Dennis van Wijk toe. "Daarom heb ik het programma tijdens de week ook wat aangepast. Vorige week zondag kregen de spelers vrij. Dinsdag en woensdag merkte je toch dat de jongens een 'boks' gekregen hebben na de wedstrijd tegen Charleroi. Zoiets hakt er toch in. Daarom hebben we hen vanuit de technische staf wat meer ruimte gegeven, waren onze felheid en scherpte wat minder. We coachten iets meer ontspannen. Maar sinds donderdag hebben we de riem opnieuw wat strakker gespannen. De focus is er wel, hoor. De jongens doen hun stinkende best, ik ben tevreden over hoe ze werken. Kijk: het zal op Sclessin voor een groot deel van onszelf afhangen, maar ook van Eupen. Wij hebben het niet meer in eigen handen. Dat is daarom niet slecht, je moet je niet te veel zorgen maken over andere dingen. Of we de wedstrijd van Eupen zullen volgen op de bank? Ja, dat denk ik wel. Zo kunnen we inspelen op de situatie. Iedereen heeft tegenwoordig toch een smartphone aan zijn linker- of rechterhand geplakt. Er zal op de bank wel iemand op de hoogte zijn van wat er in Antwerp gebeurt. Dat kan belangrijk zijn." (FDZ)

