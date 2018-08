"Wat komen die politici hier zoeken?" Nabestaanden brugramp boycotten staatsbegrafenis 18 augustus 2018

00u00 0

Vandaag krijgen in Genua de 38 slachtoffers van de brugramp van dinsdag een staatsbegrafenis. Maar niet iedereen is daarmee gediend: de nabestaanden van zeker 17 slachtoffers zullen niét aanwezig zijn, schrijft 'La Stampa'. De families zijn kwaad op de overheid en leggen de verantwoordelijkheid voor het drama bij het jarenlange gebrek aan investeringen in infrastructuur. De staatsbegrafenis, in aanwezigheid van president Sergio Mattarella, premier Giuseppe Conte en aartsbisschop Angelo Bagnasco, is voor hen een slag in het gezicht. "Die parade van politici is schaamteloos." Velen verkiezen een privébegrafenis.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN