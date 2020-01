Exclusief voor abonnees "Wat is er strafbaar aan geloven?" Verdachte Nederlands 'spookgezin' op proces: 22 januari 2020

De streng-religieuze Nederlandse vader die zijn zes kinderen jarenlang vast zou hebben gehouden, moet nog minstens drie maanden in de cel blijven, net als zijn klusjesman. Gisteren vond de inleidende zitting van het proces rond het 'spookgezin' uit Ruinerwold plaats. Vader Gerrit Jan van D. (67) was niet aanwezig, medeverdachte Josef B. (58) wel. Hij stelde dat hij een zuiver geweten had. "Wat is er strafbaar aan geloven in God?" De rechter besliste gisteren dat Van D., die niet meer kan praten en deels verlamd is na een hersenbloeding, neurologisch onderzocht moet worden. De zaak kwam in oktober vorig jaar aan het licht. De zes kinderen zouden mishandeld zijn, twee van hen zouden ook seksueel misbruikt zijn. De vrijheidsberoving was een kwestie van indoctrinatie, van "woorden en daden", zei het Openbaar Ministerie. (CMG)

