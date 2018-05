"Wat ik deed, maakte deel uit van het grote plan" Hansen 09 mei 2018

In zijn twintigste grote ronde op rij kwam Adam Hansen gisteren over de streep met een glimlach van oor tot oor. De Australiër was een van de hoofdrolspelers in het tactische plan van Lotto, en dat voerde hij uit tot in de details. Hansen is een hardrijder 'par excellence'; renners met meer ervaring in grote rondes dan hij rijden er in het peloton ook al niet rond.