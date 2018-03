"Wat áls we degraderen? Dan keren we terug" 02 maart 2018

Het scenario waarin KV Mechelen degradeert, komt steeds dichterbij. En wat dan? "Ik geloof nog altijd in de redding", is Johan Timmermans strijdvaardig. "We gaan op Standard een goede prestatie neerzetten, net zoals in Anderlecht en Gent. Mochten we toch degraderen, dan moeten we grondig evalueren waar er moet bespaard worden. En dan willen we zo snel mogelijk een kern samenstellen om de stap terug te zetten."

