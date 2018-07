"Was niet dronken, maar had last van rug" Wankelende Juncker 13 juli 2018

Was Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker stomdronken woensdagavond na de NAVO-top in Brussel? Op tv-beelden vanop het galadiner is te zien hoe de 63-jarige voorzitter van de Europese Commissie wankelt en de trapjes voor de groepsfoto niet op kan. Na het persmoment moet hij door de Franse president Emmanuel Macron, de Nederlandse premier Mark Rutte en het Oekraïense staatshoofd Petro Porosjenko ondersteund worden. Zelf wijt de Luxemburger dat aan 'een rugprobleem' maar het is niet de eerste keer dat hij met zijn drankprobleem de media haalt. Voor voormalig Eurocommissaris Karel De Gucht is de maat vol. "Dat de leider van de EU zo'n gedrag vertoont, is nefast voor de geloofwaardigheid van Europa", klinkt het.

