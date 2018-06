"Was Mignolet een middenvelder, hij had gespeeld" Martínez 30 juni 2018

"Ik kan veel verdragen, maar ooit houdt het op." 't Was een ontgoochelde Simon Mignolet die in de nasleep van de match tegen Engeland in Kaliningrad met de pers sprak. Reden van die woorden was het feit dat Roberto Martínez vele bankzitters een kans gaf - hij wisselde zijn basiself op negen plaatsen - maar onder de lat wel vasthield aan eerste keuze Thibaut Courtois. "Ik snap Simon", reageerde Martínez gisteren. "Maar bij de doelmannen vind ik het nu eenmaal verstandiger om voor routine te opteren, aangezien de fysieke belasting minder groot is. Dat heb ik Simon uitgelegd. Of hij gespeeld had als hij een middenvelder was? Ja, want hij werkt uitermate professioneel op training." Ook Courtois toonde zich begripvol: "Men heeft me in aanloop naar Engeland gevraagd of ik me goed voel en ik heb 'ja' geantwoord, zonder te pushen om te spelen. Dat was de keuze van de coach, maar het was wel goed om in het ritme te blijven. Ik heb het liever zo." (PJC/NP)

