"Was het duidelijk? Oké, ik kan fouten maken"

"Ik heb inderdaad contact gehad met de VAR over die strafschopfase", aldus Jonathan Lardot, die de inhoud van dat gesprek niet mocht vrijgeven. "Vanuit mijn positie vond ik dat het contact te licht was en Yaremchuk overdreven makkelijk ging liggen. Het kan zijn dat de VAR ook vond dat het te licht was. Omdat ik het contact gezien én beoordeeld had, moest de videoref een grote fout zien om te kunnen ingrijpen. Ik heb de beelden nog niet gezien. Was het duidelijk? Oké, ik kan uiteraard fouten maken. Mijn positie was ook niet ideaal, ik stond te centraal. Jammer genoeg kan ik niet overal zijn. Had de VAR me kunnen voorstellen om naar de beelden te kijken? Ja, dat was een mogelijkheid." (SDG)

