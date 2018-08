"Warmste dag ooit in Amerika" ZIJ HAALDEN HET NIET 29 augustus 2018

New York was gisteren zo'n oven - de thermometer flirtte met de 40 graden -, dat de toernooidirectie de 'Heat Rule' vanonder het stof haalde. In damesmatchen werd er een break van tien minuten voorzien tussen de tweede en de derde set. Zover kwam Alison Van Uytvanck (WTA 39) nooit. Met 6-3 en 6-2 afgeborsteld door de fitte Lesia Tsurenko (WTA 36). "De omstandigheden waren superzwaar", zuchtte de Brabantse. "Ik had al niet goed geslapen en toen ik deze morgen om 8 uur buitenkwam, viel de hitte al op mij. Ik kon niet goed bewegen, voelde me niet fris in mijn hoofd en kon daardoor nooit mijn tennis tonen. Na twee à drie slagenwisselingen was ik dood. Bovendien tikte de shotklok (klok die de 25 seconden tussen twee punten aftelt, red.) genadeloos mee. Zij ging er beter mee om, maar mijn niveau was er toch niet om een goede wedstrijd te spelen vandaag." Na het dubbelspel hier kan Van Uytvanck zich focussen op de Aziatische tournee. "Ik ben nu wel gefrustreerd, maar ik hoop dat dat gevoel snel zal verdwijnen. Ik speel nog in Seoel, Wuhan en Peking en daarna ook nog in Linz en Luxemburg." In Azië kan het ook wel eens heet en vochtig worden. "Maar hier deed de zon er toch nog een schepje bovenop", wist Van Uytvanck. "Dit was één van de warmste dagen die ik in Amerika al heb meegemaakt." (FDW)

