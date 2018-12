"Waren niet op de afspraak" Debaty 28 december 2018

Kevin Debaty voorkwam vooral in de tweede helft met puike reddingen een afstraffing voor Waasland-Beveren. "Vooraf hadden we gehoopt het eerste halfuur door te komen zonder tegendoelpunt", aldus de 29-jarige vervanger van Davy Roef. "Maar dat plan viel dus snel in duigen. We waren vandaag niet op de afspraak en kunnen niks afdingen op de zege van Anderlecht. Die club gaat door een moeilijke periode, maar het blijft wel één van de topteams. Het is jammer dat we niet ons niveau van de voorbije weken haalden. Maar 9 op 12 blijft een goed rapport, na matchen tegen potentiële titelkandidaten als Club, Antwerp en Anderlecht."

