Exclusief voor abonnees 'War on drugs' moet 'war on dealers' worden 09 december 2019

00u00 0

Antwerps sp.a-kopstuk Jinnih Beels - een criminologe die jaren bij de politie werkte - pleit voor een hertekening van het drugsbeleid. In 'Knack' pleit ze voor een 'war on dealers' in plaats van een 'war on drugs'. Ze kijkt daarvoor naar Portugal, dat vroeger kampte met één van de grootste drugsproblematieken van Europa. Twintig jaar geleden gooiden de Portugezen het roer om en bestraften ze niet langer het op zak hebben van kleinere hoeveelheden. De politie kreeg zo meer tijd en middelen voor de bestrijding van de handel, die nog steeds strafbaar is met celstraffen en boetes. Beels pleit voor de oprichting van een parlementaire commissie met experts, academici, hulpverleners en anderen voor "het uitstippelen van een drugsbeleid van de 21ste eeuw".

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis