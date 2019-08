Exclusief voor abonnees "Wapengeweld is schuld van de media, het internet en videogames" Trump 06 augustus 2019

Wapengeweld in de VS is de schuld van de media, videogames en het internet. Dat zei president Donald Trump in een reactie op de schietpartijen in Texas en Ohio, waarbij 31 doden vielen. Op het internet is volgens Trump te veel ruimte om verwerpelijke gedachten uit te dragen. Hij verklaarde ook dat er een einde moet komen aan de verheerlijking van geweld in videospelletjes. Trump meent dat socialemediabedrijven tools moeten ontwikkelen om radicaal gedrag eerder te signaleren. Daarnaast moeten de wetten rond de gezondheidszorg beter, zodat psychiatrische patiënten een betere behandeling krijgen en sneller onder dwang opgenomen worden. In een tweet had Trump het ook over de media: "Die hebben een grote verantwoordelijkheid voor het leven en de veiligheid in ons land. Fake news heeft een grote bijdrage geleverd aan de woede en razernij die zich heeft opgebouwd." Voor de daders wil Trump de doodstraf - liever vroeg dan laat.

