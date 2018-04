"Want vrouw zei dat ik reed als ouwe zak" 19 april 2018

163 PER UUR IN ZONE 90

"Je rijdt als een ouwe zak." Dat waren de woorden die P. D. uit het Oost-Vlaamse Lierde ertoe dreven om zijn gaspedaal wat harder in te drukken. Zo werd hij geflitst aan 163 km/u op de N42 in Zottegem, waar maar 90 is toegestaan. "Mijn vrouw en ik moesten om 10 uur 's morgens in Oostende staan en we dreigden te laat te komen", vertelde de man gisteren in de Oudenaardse politierechtbank. "Toen ze de woorden 'ouwe zak' uitsprak, ben ik over de schreef gegaan. Maar normaal ben ik echt geen snelheidsduivel", benadrukte de man. "Meneer was duidelijk in zijn mannelijkheid geraakt", merkte de procureur hierna op. Politierechter Pieter De Meyer kon daar maar weinig begrip voor opbrengen en legde de beklaagde 600 euro boete en 45 dagen rijverbod op. (TVR)

