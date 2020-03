Exclusief voor abonnees "Want als één speler besmet raakt, moet hele groep in quarantaine" AA Gent schrapt signeersessie 05 maart 2020

En het voetbal? AA Gent besliste gisteren een signeersessie voor de fans uit te stellen. Uit voorzorg. "Wanneer slechts één speler of speelster besmet zou raken, moet immers de volledige spelersgroep voor twee weken in quarantaine en dan is de competitie voor ons voorbij", klinkt het op de clubwebsite. Maar hoe zit dat eigenlijk? Wat als een speler uit de eerste klasse effectief besmet zou raken? Hallo, Pro League? "Wij staan in continue contact met de bevoegde instanties en werken verschillende scenario's uit", vertelt woordvoerder Stijn Van Bever ons. "We checken alles permanent af met de experts van het Ministerie van Volksgezondheid. Volgende week organiseren we infosessies voor alle onze clubs over de aanpak van corona. De competitie drie weken uitstellen, zoals momenteel in Zwitserland gebeurt, zou voor ons quasi onmogelijk zijn, maar mocht er een virusuitbraak middenin de play-offs gebeuren, zullen we voorbereid zijn."

