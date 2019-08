Exclusief voor abonnees "Walgelijke wantoestanden" Vlaams Belanger over Pride parade 09 augustus 2019

De Aalsterse Vlaams Belang-voorzitter laat zich bijzonder kritisch uit over een holebiparade in Londen. "Iedereen is wat hij is. Maar aan deze walgelijke wantoestanden (waaraan ook Aalsterse sp.a-gemeenteraadsleden deelnemen, red.) moet worden gestopt", postte Steve Herman bij deze foto. "Nog andere beelden plaats ik bewust niet, omdat Facebook me zou kunnen blocken." De bewuste foto werd genomen op de Londen Pride van 6 juli. Hoewel hij tegenwind krijgt, blijft Herman bij zijn punt. "Ik begrijp niet wat ik verkeerd heb gezegd." (RLA)

