Exclusief voor abonnees "Waarom zou men hamsteren en mondmaskers kopen?" 27 februari 2020

00u00 0

UITVERGROOT

Mij lijkt het dat alles toch wel iets te veel uitvergroot wordt. Ik krijg stilaan het ge- voel dat men een vorm van massahysterie aan het creëren is, waarin iedereen moet beginnen hamsteren en een mondmasker dragen. Waaromenwaarvoor,daarhebik het raden naar. Dit is een virus zoals er al veel bestaan en ongetwijfeld nog zullen verschijnen zoals de geschiedenis ons leert. Er sterven jaarlijks honderden verzwakte mensen in ons land, aan complicaties bij virusinfecties of andere ziektetoestanden zoals een heupfractuur bij hoogbejaarden of slikpneumonie, waarvan geen letter in de krant komt. Iedere dode is er één te veel, natuurlijk, maar voor een gezond mens met een goed werkende immuniteit maak je dit door als een flinke verkoudheid of griep. Uiteraard moet er voor de zwaksten gezorgd worden en moet men alert zijn en de nodige maatregelen nemen. Maar de manier waarop men dit onder de loep neemt, is buiten proportie. Trouwens, al gezien welke woekerprijzen men begint te vragen voor maskers en handgel? Ik stel mij hier veel vragen bij.

Johan Thieren, Veurne

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis