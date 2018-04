"Waarom zou ik 's nachts moeten werken?" 16 april 2018

Kris Goegebeur van 'Brood' in Roeselare verkocht in 2014 zijn patisseriezaak en ging brainstormen met zijn zakenpartner. "Ik zie brood als een stukje natuur, dat je tijd moet geven. Ik wilde afstappen van de snelle werking én ik wilde niet meer 's nachts werken. Ik vind ook niet dat al het brood om zes uur 's morgens in de winkel moet liggen." Dus bakt Goegebeur de dag door het deeg af dat hij daags voordien heeft klaargemaakt. "En met succes. Het geheim zit soms in de beperking. Ik bied nog een vijftal soorten taart aan, niet meer. Een bakker die álles wil aanbieden, kan geen kwaliteit leveren. Ons cliënteel is heel divers, het zijn echt niet enkel 'hipsters' - ook bejaarden die de smaak van écht brood nog kennen uit hun kindertijd. Kijk, brood maken in een paar uur tijd, dat klopt niet. Je moet het graan de tijd gunnen om zijn voedingswaarde en smaak naar boven te laten komen. Dan krijg je brood waarvan je een sneetje in de pan kan gooien met wat boter, en dat is beter dan een biefstuk." (CDR/LB)

