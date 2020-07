Exclusief voor abonnees "Waarom ook niet in cafés?" Uitbater Proxy Delhaize 10 juli 2020

00u00 0

"Ik ben zeker niet tegen een verplichting. Dat schept alleen maar duidelijkheid, zowel voor de klanten als het personeel", zegt Steven Van Aerschot, die in Muizen (Mechelen) samen met Chris Luyckx een Proxy Delhaize uitbaat. "Ik heb wel een probleem met die voortdurende fixatie op winkels. Wij zijn al maanden ons best aan het doen om alles volgens de regels te laten verlopen en hebben al veel investeringen gedaan." Van Aerschot vindt het niet meer dan normaal dat de verplichting zou gelden voor álle indoorzaken. "Waarom cafés niet? En ik hoor de reacties al komen: hoe kan je dan drinken? Gewoon: het mondmasker afnemen, drinken en weer opzetten. Je kan toch niet verwachten dat iemand die op café zit en aangeschoten is zich aan de regels houdt? Daar wordt niet zo streng naar gekeken als naar ons." De zaakvoerder maakt zich ook zorgen over de boetes. "Als ze een mondmasker aandoen bij het binnenkomen, maar daarna afzetten: zijn wij dan verantwoordelijk? Daar moeten heel duidelijke regels over komen. We kunnen niet op het ene moment politieman spelen en mensen de deur wijzen en ze daarna gewoon weer als winkelier ontvangen."

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen