"Waarom niet tijdens les LO?" Lotte Tillemans (15) uit Antwerpen 18 december 2018

Vijf jaar al speelt Lotte bij de Royal Victory Club in Edegem. "Na jaren skiën in m'n eentje wilde ik overschakelen op een teamsport. Uit nieuwsgierigheid besloot ik hockey eens een kans te geven. Ik was meteen verkocht." De sport wordt zéker niet alleen beoefend door kinderen van advocaten en dokters, benadrukt Lotte. "Onze club is heel divers. Er bestaat nog veel onwetendheid over hockey. Hopelijk komt daar nu, met de wereldtitel, verandering in. Het zou bijvoorbeeld leuk zijn als er in de lessen LO op school ook eens hockey op het programma stond." (ND)

