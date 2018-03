"Waarom mogen die renners dat wel?" Zakken vol haal ik op 27 maart 2018

Ik blij dat lezer Jan De Brabandere de kat de bel aanbond. Ik stoor mij namelijk ook al een tijdje aan wielrenners die drinkbussen de berm in keilen tijdens de koers ('Dialoog' van gisteren). Als landbouwersvrouw in de Vlaamse Ardennen stap ik regelmatig langs onze velden en weiden om al het afval dat wordt weggegooid op te rapen. Dat zijn zakken vól blikjes, plastiek en zelfs glazen flessen die langs onze wegen gedropt worden. Ook veel wielertoeristen gooien zomaar hun lege verpakking van energiedrankjes en dergelijke in de wegberm en op de velden.

Daarom stel ik voor dat de organisator van een wielerkoers, telkens de dag erna, langs het parcours laat rijden om al dit afval op te rapen, ook bij kleine gemeentelijke wielerkoersen. Overal langs onze Vlaamse wegen staan borden met foto's van boeren en koeien die mensen er moeten toe aanzetten om geen zwerfvuil achter te laten, maar dit heeft duidelijk geen impact.

Erna Van den Stockt, Herzele

