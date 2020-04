Exclusief voor abonnees "Waarom kan voor de retail niet wat voor tuincentra wel kan?" Wouter Torfs, CEO Schoenen Torfs 16 april 2020

00u00 0

Voor de meeste handelszaken blijft alles nog hetzelfde. En dus blijven ook de 76 winkels van schoenenketen Torfs gesloten. "Ik stel me een beetje de vraag of in de retail niet dezelfde regeling als voor de tuincentra mogelijk was geweest, met slechts een beperkt aantal bezoekers tegelijk in de winkel", reageert CEO Wouter Torfs. "Dat men de shoppingcentra en drukke winkelstraten nog niet opent, oké. Maar elders..." Torfs benadrukt dat de volksgezondheid vanzelfsprekend primeert, maar kan toch niet helemaal verstoppen dat de wekenlange sluiting begint te wringen. "Natuurlijk hadden we als winkeliers graag enig perspectief op een heropening gekregen. Nu blijft de onduidelijkheid." Al was een eerdere heropening wel een meevaller geweest, bekent Torfs, baas van 600 personeelsleden. "Zelf hielden we in onze prognose altijd al rekening met een sluiting tot half mei." In afwachting van een versoepeling voor de handelszaken kan ook de schoenenketen weinig meer dan haar eigen heropstartplan finaliseren, met daarin mondmaskers, alcoholgel en handschoenen voor de medewerkers, en kuchschermen aan de kassa's. "En we blijven natuurlijk focussen op de webshop. Die is ondertussen al goed voor zo'n 40% van de omzet. Positief. Maar de overige 60% missen we wel nog steeds."

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Toon extra opties

De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen