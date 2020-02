Exclusief voor abonnees "Waarom geen strafschop?" DEPOITRE 28 februari 2020

Kort na de pauze was er even Gents appel voor een strafschop, na een trekfout van Smalling op de opwippende Depoitre. De Spaanse spelleider ging er niet op in. "Ik voelde in elk geval dat ik werd gehinderd toen ik in de lucht hing", zei Depoitre. "En ik laat me door mijn maats vertellen dat de ref daar altijd een strafschop voor had moeten geven. Tja, laat het me er op houden dat die man een beetje rare beslissingen nam. Hij irriteerde een beetje. Spijtig dat het Europese verhaal voorbij is, maar we hebben nog andere uitdagingen. Club Brugge opjagen naar play-off 1 toe, bijvoorbeeld. Neen, ik ben niet bang dat dit lange Europese avontuur fysiek in de kleren gaat kruipen. De kern is breed genoeg. En mentaal zullen we ons van deze opdoffer ook wel snel herstellen." (LUVM)

