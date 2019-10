Exclusief voor abonnees "Waarom geen ministages met nationale ploeg?" Verbrugghe 01 oktober 2019

Rik Verbrugghe zal in de winter met de federatie samenzitten over zijn maidenjaar als bondscoach: "Voor mij is dit werk anders, omdat ik het altijd gewoon was in ploegen te werken. Ik heb al vele ideeën over wat we volgend jaar kunnen doen. Dat gaan we in de winter bespreken. Ook al is het programma van renners heel druk, kunnen ministages met de nationale ploeg - met kleine groepjes ergens naartoe gaan - interessant zijn om elkaar beter te leren kennen. De federatie is ook veel bezig met de beloften, maar eens prof zijn ze 100% in dienst van de ploegen. Eigenlijk zou de federatie die jongens die net voor de deur staan om kampioen te worden, meer kunnen blijven steunen of er via stages aan werken." Verbrugghe wil het WK voor de profs ook niet als "in mineur" bestempelen: "Sorry, we hebben nog altijd zilver met Evenepoel in het tijdrijden. Chapeau ook hoe Remco wacht bij de val van Gilbert, en dan een serieus nummertje uitvoert. Ze komen van een minuut achterstand terug tot tien seconden... Jammer dat Remco het origineel plan niet kon uitvoeren om proberen weg te rijden."

