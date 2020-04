Exclusief voor abonnees "Waarom duiden ze promovendus niet aan zoals bij amateurs?" Westerlo wil stijgen als winnaar algemeen klassement 03 april 2020

Westerlo greep net naast de tweede periodetitel in 1B, maar het stopzetten van de competitie in 1A zou de Kemphanen nu plots toch nog uitzicht geven op promotie naar de Jupiler Pro League. "Uiteraard hopen wij als winnaar van het algemeen klassement alsnog te promoveren", zegt Wim Van Hove, algemeen directeur bij Westerlo. "In het amateurvoetbal hebben ze op die manier de promovendi aangeduid. Het zou niet helemaal onlogisch zijn als de werkgroep straks dat voorbeeld volgt. Al vrees ik in dat geval dat Virton het daar niet bij zal laten, want zonder die evocatieprocedure tegen Beerschot zijn de Luxemburgers kampioen. Wij willen alleszins al onze rechten vrijwaren om volgend seizoen zo hoog mogelijk te voetballen, dus in 1A."

