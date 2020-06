Exclusief voor abonnees "Waarheid weten om rust te vinden" Ouders Kate en Gerry 04 juni 2020

00u00 0

Kate en Gerry McCann, de ouders van Maddie, hebben met een kort statement gereageerd op de doorbraak in de verdwijning. "Het enige wat we willen, is dat de waarheid onthuld wordt en dat de verantwoordelijken vervolgd worden", klinkt het. "We zijn blij met de oproep rond de verdwijning van onze dochter. We zullen de moed nooit opgeven, maar wat de uitkomst ook is, we moeten de waarheid weten om rust te vinden."

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen