"Waardeverhouding moeilijk in te schatten" Dury 23 mei 2018

Duidelijke favoriet voor het barrageduel: Zulte Waregem. Naast een bloedvorm heeft Essevee ook nog eens het thuisvoordeel. Toch schat Francky Dury de kansen op fiftyfifty. "Want Lokeren haalde in de reguliere competitie - voor mij dé barometer - het dubbele aantal punten buitenshuis", weet de coach, die nog een tweede reden aanhaalde. "Door onze poules in play-off 2 is de waardeverhouding moeilijk in te schatten. Drie ploegen in onze reeks waren het komende seizoen al aan het voorbereiden en eentje ging failliet. We hebben misschien meer punten gehaald, maar Lokeren kreeg wel meer weerstand. We zullen zien wie best of the rest is." (VDVJ)