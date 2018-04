'Waar zijn ze?' 25 april 2018

Bij het artikel '618 vluchtelingenkinderen vorig jaar vermist in België' (krant van maandag 23/4) werd verwezen naar het boek 'Waar zijn ze?' van Europarlementslid Hilde Vautmans. Het is uitgegeven in eigen beheer en kan gratis aangevraagd worden via hilde@vautmans.eu. In de krant van maandag stond een fout e-mailadres. Onze excuses daarvoor.