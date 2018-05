"Waar moet Vormer anders naartoe met zijn arm?" Scheids verdedigt zich 14 mei 2018

Bram Van Driessche blijft bij zijn beslissing. En daar heeft hij een aantal redenen voor. "Vormer kreeg inderdaad de bal tegen zijn arm, maar hij deed dat niet bewust. Hij keek zelfs niet naar de bal. Geen intentie dus", beklemtoont Van Driessche. Dat de middenvelder van Club voordeel uit de fase haalde, maakt volgens de beloftevolle ref niets uit. "Was het een verdediger geweest die op die manier de bal met zijn arm had geraakt, dan zou ik evenmin voor een strafschop hebben gefloten. Zeg nu zelf, waar moest Vormer anders met zijn arm naartoe. Hij steunde erop om te kunnen tackelen. Dan kan je niet verwachten dat hij plots zijn arm wegtovert." Van Driessche keurde meteen het doelpunt goed, maar ging na tussenkomst van de VAR toch kijken naar de beelden. "Ik kreeg de vraag of ik de fase goed gezien had. Hoewel ik 'ja' antwoordde, heb ik na overleg met de VAR toch beslist om de beelden te raadplegen. Nogmaals: het was geen bewust handsspel. Niet elke bal tegen een arm is strafbaar." (VDVJ)

