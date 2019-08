Exclusief voor abonnees "Waanzinnig gevoel" Struijk na haar goal 19 augustus 2019

Het was met een doelpunt in de 45ste minuut van de 21-jarige studente geneeskunde Michelle Struijk - op de foto in een duel met Nunnink - dat België een punt pakte. "Een waanzinnig gevoel", genoot Struijk na. "Ook bij het afgekeurde doelpunt stonden we op de goede plaats na strafcorner. Dat is niet toevallig." Het was niet het eerste belangrijke doelpunt dat Struijk dit jaar voor de Panthers scoorde. "In de Pro League-match in Australië (1-2 winst, red.) scoorde ik de openingsgoal ook na strafcorner. En eind mei in China zorgde ik in het laatste kwart voor de 3-3-gelijkmaker. Vervolgens wonnen we voor de eerste keer ooit de shoot-outs. Dat was dus ook een beetje historisch." (lacht)

