Weinig vakantie voor Vincent Mannaert. De CEO van Club Brugge heeft al een drukke zomermercato achter de rug... en voor de boeg. "Want het is de bedoeling dat we nog wat verkeer hebben", vertelde hij gisteren voor het duel tegen Dinamo Kiev bij VTM. "We zijn nog op zoek naar versterking. Het zou ook kunnen dat er nog jongens vertrekken. Liefst niemand die belangrijk is gebleken." En dus wordt het nog een interessante maand in Jan Breydel. "We moeten waakzaam blijven tot 2 september", aldus Mannaert. "Ik ben eigenlijk geen voorstander van een markt die zo laat sluit. Geef mij maar 31 juli, maar het is nu zo." (VDVJ)