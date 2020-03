Exclusief voor abonnees 'W817' keert terug als film... áls 50.000 fans ticket kopen 05 maart 2020

Goed nieuws voor de fans van 'W817'. De populaire Ketnet-reeks, die van 1999 tot 2003 liep en tot op vandaag herhaald wordt, plant een comeback. Niet op het kleine scherm, maar in de bioscoop. Het scenario is al klaar, de locaties zijn geboekt en de acteurs - onder wie Jenne Decleir en Kadèr Gürbüz - hebben de maand mei vrijgehouden in hun agenda's. Maar alléén als 50.000 fans tussen nu en 4 april een ticket kopen, komt de film er effectief. "Die creatieve vorm van crowdfunding is nodig", klinkt het bij Eyeworks en coproducenten Ketnet en MNM. (JOBG)