Exclusief voor abonnees 'Vuurwerkwarme week' tegen besparingen Jambon 03 december 2019

00u00 0

De vakbonden en meer dan 170 middenveldorganisaties voeren deze week actie tegen de besparingen van de regering-Jambon. Zelf spreken de organisatoren over een "vuurwerkwarme week om licht in de duisternis te brengen". "Tegenover de Vlaamse regering, die met haar beleid onze sociale, culturele en kritische organisaties wil uitdoven, bieden wij Vuurwerk", zeggen de organisatoren. "Het is tijd om te knallen." Dat gebeurt met acties in Brussel, maar bijvoorbeeld ook met onlinecampagnes. Nemen onder andere deel: 11.11.11, de Vlaamse Jeugdraad, de Nederlandstalige Vrouwenraad, Hand in Hand Tegen Racisme, Hart Boven Hard, ACV Puls, BBTK, ACOD Cultuur, Liberale Vrouwen, Liga voor Mensenrechten, Okra vzw, Oxfam Wereldwinkels, Unie Vrijzinnige Verenigingen/de Mens.nu, Pax Christi Vlaanderen en Zorgnet-Icuro.

