"Vuurwerk mag vanop het veld komen"

Philippe Clement hoopt op vuurwerk in Genk. "Maar dat mag vanop het veld komen, niet uit de tribunes." Aan de Gaverbeek maakten de Genkse fans het al te bont door vuurwerk op het veld te gooien waardoor de wedstrijd een paar minuten stillag. De club ging daarop in dialoog met zijn fans. Tegen Anderlecht loopt de Luminus Arena vol. Clement popelt om eraan te beginnen. "Ik voel geen spanning in die groep, wel heel veel goesting. Ik zag veel duels, veel tempo, dat is wat je als coach wilt zien om aan die play-offs te beginnen." Genk opent tegen Anderlecht, een ploeg die de reguliere competitie afsloot met 13 op 15. "Anderlecht is een ploeg geworden die heel weinig doelpunten slikt sinds ze de nadruk daar op organisatie hebben gelegd. Ik verwacht dus niet dat zij hier de boel zullen opengooien en dat het een match wordt die snel op en neer zal gaan. Anderzijds schiet Anderlecht niets op met hier voor een punt te spelen. Als ze een comeback willen maken, mogen ze er ook niet te lang mee wachten." (KDZ)

