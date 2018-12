"Vuurwerk? Gebruik je verstand of verlies een hand" 18 december 2018

00u00 0

'Gebruik je verstand of verlies een hand': het is een harde slogan van brandwondencentrum Oscare die mensen waarschuwt voor het gebruik van vuurwerk. Maar het is nodig, vinden ze bij Oscare. "Veilig vuurwerk bestaat niet. Koop en gebruik het daarom niet zelf, maar laat het over aan de professionals", klinkt het. Ook de Stichting Brandwonden roept op om voorzichtig te zijn in de eindejaarsperiode. Volgens de organisatie is het aantal slachtoffers van vuurwerk dat in brandwondencentra en ziekenhuizen is opgenomen, in een jaar tijd bijna verdubbeld van 48 naar 87. De meest getroffen lichaamsdelen zijn de handen en vingers, de ogen en het aangezicht.