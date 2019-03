'Vurige bruid' opnieuw in cel 11 maart 2019

Bijna zeven jaar nadat ze brand stichtte in het huis van haar kersverse echtgenoot in Kortrijk, zit een 43-jarige vrouw opnieuw in de cel. Mieke M. heeft haar 61-jarige man - die haar trouw bleef na de eerdere feiten - 's nachts om het leven proberen te brengen door zijn polsen over te snijden. Toen dat mislukte, verwittigde ze zelf de hulpdiensten. Destijds kreeg M. twee jaar effectief voor de brandstichting. Eerder had ze ook al de woningen van ex-partners in Kortrijk en Zwevegem in brand gestoken. Steevast gebeurde dat onder invloed van alcohol. De voorbije jaren leek het huwelijk van M. in de plooi te vallen. Drie jaar geleden kreeg het koppel zelfs een zoontje. (LSI)