Exclusief voor abonnees "Vuile pampers verversen doet Lior niet" Gal, mevrouw Refaelov 21 maart 2020

Antwerp-aanvaller Lior Refaelov en zijn vrouw Gal hebben in de koekenstad de handen meer dan vol met hun drie kinderen Adrian (7), Mia (4) en Alessandra (vandaag exact 1 maand). "Ik ben blij dat Lior thuis is", vertelt Gal ons. "Ik zou natuurlijk veel liever hebben dat hij gewoon kon gaan trainen en matchen had, maar eindelijk is er wat qualitytime voor ons gezinnetje. Ik slaap 's nachts amper. Als ik dan 's ochtends toch een dutje doe, is Lior een grote hulp door met de twee oudste kindjes te spelen, of samen huiswerk te doen. Vuile luiers verversen? (lacht) Dat doet hij niet, nee. Niets voor hem. Maar ik heb echt superveel aan hem. Natuurlijk mist hij de trainingen en de matchen. Maar zijn humeur lijdt er niet onder."

