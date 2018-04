"Vuil café? Hooguit wat rommelig" 18 april 2018

"Dit kan je toch niet vuil noemen? Hooguit wat rommelig." Dat vertelt Lieven de Vos, de uitbater van het bekende Gentse café 't Velootje. Als bezoeker moet je je letterlijk een weg banen tussen de bakken bier, kandelaars, vogelkooien, rondslingerende bananen, dozen en andere rommel. Aan de afwasbak in de keuken wast hij zelfs met de hand zijn kleren. Het FAVV schrok zich na een controle dan ook een bult en gaf hem een negatief rapport, waardoor hij zich voor de milieurechter moest verantwoorden. Als het van het parket afhangt, riskeert De Vos 4.000 euro boete. Op de vorige zitting vroeg de procureur om een nieuwe controle, zodat De Vos ook kon tonen dat het anders (lees: properder) kon. Het tegendeel was echter waar. "Het nieuwe verslag is niet echt flatterend, hé", begon de rechter. "De koelkast is van binnen vuil. Kuisproducten liggen verspreid aan de toog, waardoor er gevaar is voor contaminatie. De glazen zijn aan de buitenkant zelfs bestoft. Dat is niet goed, hé." Zijn advocaat vraagt opschorting van straf. "Dat het een boeltje is? Dat is eigen aan het café." Uitspraak op 5 juni. (JEW)

