'VTM Nieuws' werkt aan nieuwe reeks rond wetsdokters 09 november 2018

'VTM Nieuws' werkt aan een nieuwe reportagereeks over het intrigerende werk van wetsdokters, een belangrijke schakel in het werk van politie en gerecht. "Het is de eerste keer dat een aantal vooraanstaande wetsdokters uit Vlaanderen een grondige blik achter de schermen gunnen", zeggen hoofdredacteurs An Goovaerts en Nicholas Lataire. "Met 'VTM Nieuws' zoeken we uit wat zo'n dokter precies doet, en in welke zaken hij voor een doorbraak kan zorgen. En we vragen hen hoe ze persoonlijk omgaan met de vaak moeilijke en (on)menselijke verhalen waar ze mee geconfronteerd worden. Die vragen brengen we aan de hand van waargebeurde cases."

