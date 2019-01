'VTM Nieuws' valt in prijzen met Bo Van Spilbeeck 28 januari 2019

00u00 0

'VTM Nieuws' heeft zaterdag de Çavaria Media Award gewonnen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan mediabedrijven of -producties die op een uitzonderlijke manier bijdroegen aan de rechten, het welzijn en de visibiliteit van holebi's en transgenders. 'VTM Nieuws' ontvangt de prijs dankzij de steun aan Bo Van Spilbeeck, die begin vorig jaar aankondigde als vrouw door het leven te gaan. De twee andere genomineerden waren 'Voor de mannen', een Canvasprogramma waarin Xavier Taveirne praat met de eerste generatie mannen die zich in Vlaanderen durfden te outen als homo, en 'Girl', het langspeelfilmdebuut van Lukas Dhont, over de 15-jarige transgender Lara die carrière wil maken als ballerina.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN