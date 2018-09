'VTM Nieuws' in het nieuw 03 september 2018

00u00 0

Vanavond krijgen de kijkers voor het eerst het vernieuwde decor te zien van 'VTM Nieuws'. De ankers kregen een nieuwe desk, en vooral het kleurenpalet van de studio is aangepast, met frissere kleuren. De kijker zal vanavond ook merken dat de belichting anders is, wat de uitzendingen een meer eigentijdse look geeft. Daarnaast kreeg 'VTM Nieuws' een nieuw logo en een nieuwe generiek, en kregen ook de grafische elementen een update. (TDS)

