"VS-veiligheidsadviseur moest weg na grote fout over Noord-Korea"

13 september 2019

De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur John Bolton is ontslagen omdat hij een grote fout gemaakt had tijdens de gesprekken met Noord-Korea. Dat zegt president Trump. Bolton zou de situatie hebben vergeleken met Libië, waar leider Khadafi zijn wapenarsenaal liet vallen en nadien omgebracht werd tijdens de Arabische Lente. Er zouden ook discussies tussen Trump en Bolton over Afghanistan geweest zijn. Bolton, in dienst sinds 2018, was al de derde nationale veiligheidsadviseur van Trump. Volgende week duidt die een vervanger aan.

