"Vrouwen, wees onderdanig aan uw man" Ophef over mis op Eén 27 augustus 2018

00u00 0

Een aantal vrouwonvriendelijke uitspraken tijdens de eucharistieviering op Eén heeft gisteren voor opschudding gezorgd. "Vrouwen, wees onderdanig aan uw man als de man aan de heer", klonk het onder meer tijdens de live-uitzending vanuit de Norbertijnenabdij van Grimbergen. Via sociale media werden zowel de kerkelijke autoriteiten en de VRT als mediaminister Sven Gatz opgeroepen om maatregelen te treffen. De openbare omroep benadrukt dat het om letterlijke citaten uit de bijbel gaat. "De VRT blijft het uitzenden van eucharistievieringen als een service beschouwen: zowel voor gelovige kijkers als voor kijkers die met zo'n mis willen kennismaken en het niet altijd eens zijn met wat er in de kerk wordt gezegd", klinkt het. Minister Gatz pleitte al in december voor de afschaffing van het uitzenden van religieuze diensten door de VRT, maar de liberaal vindt daarvoor geen steun bij coalitiepartners CD&V en N-VA. (DM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN